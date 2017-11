Horb a. N. Burgruine wurde zum Erlebnistreff

Mit Burkhard I. von Zollern-Hohenberg, der erstmals in einer kaiserlichen Urkunde von 1170 als Zeuge genannt wurde, beginnt die lange Reihe jener Burkharde, die dann als Grafen von Hohenberg auftraten. Vermutlich hatte der erste Burkhard aus dem Hause Hohenberg bereits nach 1162 durch Heirat mit der Erbtochter die Grafschaft Haigerloch erworben. Zwischen 1170 und 1180 konnten die Hohenberger darüber hinaus im Rottenburger Raum Fuß fassen. Während Burkhard II. auf der Burg Hohenberg eine gehobene Hofhaltung mit differenzierter Hofverwaltung unterhielt, entwickelte sich unter seinem Bruder Albrecht I. die Burg Rotenburg, heute Weilerburg, zusammen mit Haigerloch zu einem zweiten Herrschaftsschwerpunkt.

Der dritte Burkhard wurde 1250 als Graf von Haigerloch bezeichnet, ansonsten erschien er als Graf von Hohenberg. Durch seine Heirat mit Mechthild, der Tochter des Horber Stadtgründers Rudolf II. von Tübingen, kam er in den Besitz der pfalzgräflichen Herrschaften Nagold, Altensteig, Bulach und Wildberg. Mit der Gründung des Klosters Kirchberg im Jahr 1237 schuf Burkhard III. für seine Grafschaft ein geistliches Zentrum, das zur Familiengrablege wurde, als er am St. Margarethentag des Jahres 1253 bei einem Ritt auf einer Anhöhe über Deckenpfronn vom Blitz erschlagen wurde. Unter seiner Herrschaft hatte sich der Schwerpunkt von Regierung und Verwaltung von der Burg Hohenberg in Richtung Haigerloch und Rottenburg verlagert.

Aus diesem Grunde streiten sich die Schörzinger mit den Rottenburgern bis auf den heutigen um die Geburtsstätte der Kinder von Burkhardt III., die je nach heimatverbundener Version das Licht der Welt auf der Burg Hohenberg beziehungsweise auf der Weilerburg erblickt haben sollen. Besonders stolz ist man auf Gertrud von Hohenberg, die als Gemahlin von König Rudolf von Habsburg zur Stammmutter aller habsburgischen Könige und Kaiser wurde. Ihr Bruder Albrecht II. fand als Minnesänger mit zwei Liedstrophen Eingang in den berühmten Codex Manesse, begleitete als Reichssturmfähnrich seinen königlichen Schwager auf mehreren Feldzügen und ließ 1298 sein Leben im Kampf für die Habsburger auf den Leinstetter Kreuzwiesen. Mit dem vierten Burkhard erschien ein weiterer Bruder 1302 erstmals als Stadtherr von Horb, der mit der Erbtochter Luitgard aus der Horber Linie der Pfalzgrafen von Tübingen vermählt war.

Nicht nur durch eine kluge Heiratspolitik war es den Grafen von Hohenberg gelungen, innerhalb von einhundert Jahren zum mächtigsten Hochadelsgeschlecht östlich des Schwarzwalds aufzusteigen. Von den vierzehn Städten des oberen Neckarraums standen acht unter der Herrschaft der Grafen von Hohenberg. Einen am nordwestlichen Fuß der Burg Hohenberg gelegenen Weiler, der von Soldaten, Handwerkern, Handels- und Bauersleuten bewohnt wurde, hatten die Burgherren um 1270 ebenfalls zur Stadt erhoben. Das im Rechteck angelegte "Stättlin" Hohenberg umschloss eine Mauer, die 175 Meter lang, 90 Meter breit und 1,80 Meter stark war.

Mit der 1260 erfolgten Teilung des Hauses Hohenberg in eine Rottenburger und eine Nagold-Wildberger Linie setzte der allmähliche Niedergang der Grafschaft ein. 1363 erwarb Graf Eberhard II. von Württemberg den Besitz der Nagolder Linie. Kurfürst Ruprecht I. von der Pfalz erhielt 1377 Hab und Gut der Linie Wildberg-Bulach und Herzog Leopold III. von Österreich bezahlte im Jahr 1381 66 000 Goldgulden für die Herrschaft der Rottenburger Hauptlinie, die 1805 als vorderösterreichische Grafschaft Hohenberg anlässlich der napoleonischen Flurbereinigung von der politischen Landkarte verschwand. Mit Graf Sigmund von Hohenberg aus der Wildberger Linie verstarb 1486 der Letzte dieses schwäbischen Hochadelsgeschlechts, dem als württembergischem Dienstmann von allen hohenbergischen Besitzungen nichts weiter übrig geblieben war, als ein lebenslänglicher Sitz in der Stadt Ebingen.

In der Verkaufsurkunde vom 26. Oktober 1381 führte Graf Rudolf III. von Hohenberg-Rottenburg unter seinen vielen Besitzungen an erster Stelle "Hohenberg die Vestin und Hohenberg daß Stattlin" auf. Der Kauf der Grafschaft Hohenberg hatte die Herzöge von Österreich finanziell überfordert, weshalb sie Teile der Grafschaft verpfänden mussten. 1410 wurde die Burg Hohenberg samt dem Städtchen an Johann Pfuser verpfändet, der dem hohenbergischen Ministerialengeschlecht der Pfuser von Nordstetten angehörte und das Rottweiler Bürgerrecht besaß. Auf ihn folgten als weitere Pfandinhaber die Grafen von Sulz sowie Gräfin Henriette von Württemberg-Mömpelgard. Die Pfandschaft wurde schließlich von Hans von Hornstein zu Schatzburg erworben, der 1434 gegenüber Herzog Friedrich IV. von Österreich gelobte, die Herrschaft Hohenberg stets offen zu halten und jederzeit eine Auslösung zu gestatten.

Dessen Sohn Jos von Hornstein wurde 1448 von Erzherzog Albrecht VI. von Österreich aufgefordert, die Burg Hohenberg abzutreten. Jos, der als tapferer, unerschrockener Ritter galt, der in der fehdereichen Zeit der Städtekriege stets versuchte, sich und anderen mit dem Schwert Recht zu verschaffen, widersetzte sich den Absichten des Habsburgers. Während der Kampfhandlungen rund um die Burg Hohenberg setzte Jos großes Vertrauen auf die Stadt Rottweil, deren Bürger er war und deren Hilfe er zu beanspruchen glaubte, zumal Albrecht VI. zu den Städtefeinden zählte.

Da ihn die Rottweiler aber nur mit schönen Worten abgespeist hatten, stürzte sich Jos von Hornstein 1449 im Verlauf des Ersten Markgrafenkriegs in eine neue Fehde und fiel plündernd in das Gebiet der Reichsstadt ein. Mit zahlreicher Mannschaft und Belagerungswerkzeug wohl versehen, zogen die Rottweiler daraufhin vor die Burg Hohenberg, die nur eine kleine Besatzung von 18 Mann besaß. Die Belagerer errichteten an geeigneter Stelle einen hölzernen Turm, mit dessen Hilfe sie die Burg am 21. September 1449 nach sechzehnstündiger Beschießung eroberten. Bis auf einen Mann, der entkommen konnte, wurde die gesamte Besatzung die Steilhänge hinuntergestürzt. Die siegreichen Rottweiler machten die Stammburg der Grafen von Hohenberg am folgenden Tag dem Erdboden gleich.

Der Burgherr Jos von Hornstein konnte während des Kampfes zusammen mit seiner Gemahlin Anna von Rechberg durch einen Geheimgang entfliehen. Entgegen der mündlichen Überlieferungen, die sich um die Zerstörung der Burg Hohenberg ranken, fand beider Leben kein Ende. Anna urkundete 1453 ein letztes Mal und Jos verstarb nach einem weiteren fehdereichen Leben 1485 auf der Dominikanerinsel bei Konstanz an einer Verwundung. Nach vierzehnjährigem Streit um eine Entschädigung zum Wiederaufbau der Burg mussten die Rottweiler an Erzherzog Albrecht 8200 Gulden bezahlen, weil sie die Burg zerstört hatten. Die Burg wurde aber nicht mehr aufgebaut. Ihre Zerstörung führte schließlich auch zum Niedergang des Städtleins Hohenberg, das 1582 im Oberhohenbergischen Lagerbuch als abgegangen bezeichnet wurde.

Der 1001 Meter hohe Oberhohenberg liegt am Rande der Südwestalb. Der gelernte Dekorations- und Kunstmaler Konrad Albert Koch (1869 bis 1945) schuf in den Jahren 1906 bis 1912 für die Barockkirche seiner Heimatgemeinde Schörzingen neben dem Kreuzgang die großen Deckengemälde, von denen eines den Kirchenpatron St. Gallus vor dem Hintergrund dieser drei Albberge zeigt.

Zu dieser Zeit gründete Koch gemeinsam mit dem Schörzinger Pfarrer Josef Nägele die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins, deren Mitglieder unter Anleitung von Koch in einem fünfjährigen Grabungsprojekt die Grundmauern der 1170 erstmals erwähnten Burg Hohenberg sowie des gleichnamigen Städtchens freilegten.

Die Untersuchung und Dokumentation der Grundmauern der Burg Hohenberg weckte Kochs Leidenschaft für die Burgenforschung und machte ihn zum "Ruinenjäger". Zahlreiche Zeichnungen von Burgen und Burgrekonstruktionen haben sich von seiner Hand erhalten. 1930/32 malte Konrad Albert Koch den Eingangsbereich und den Gastraum der elterlichen Gastwirtschaft Neuhaus mit Rekonstruktionen von Burgen der Umgebung aus. Gleich hinter der Eingangstür des seit zwei Jahren geschlossenen Gasthauses, das an der sogenannten Schweizer Straße gelegen ist, entdeckten die drei Horber Nachtwächter die Darstellung der ehemaligen Stammburg der Grafen von Hohenberg. Die von Schmutz und Nikotin bedeckten Wandmalereien wurden jüngst von dem Tübinger Restaurator Martin Holzinger aufwendig zu neuem Leben erweckt.

Auch die Stadt Schömberg sorgt für Leben auf dem Schörzinger Oberhohenberg. Der vor drei Jahren geschaffene "Erlebnistreff Burg Oberhohenberg" präsentiert das Ruinengelände mit einer Metallstangenkonstruktion. Über einen der zwei mächtigen Burggräben führt eine 32 Meter lange, leicht schwankende Hängebrücke, deren Betreten nicht nur für Kinder ein Erlebnis besonderer Art darstellt.