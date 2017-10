Horb a. N. Bunte Drachen wiegen sich im Wind

Horb. Dieses Grundstück, etwas abseits der B 14 am Ortsausgang vom Hohenberg gelegen, ist das ideale Startgelände für Flugdrachen aller Art und bietet gleichzeitig Raum für ein geselliges Beisammensein.

Genügten früher, um ein einigermaßen flugfähiges Gerät zu bauen, zwei über Kreuz befestigte flache Latten, etwas Angelschnur und durchsichtiges, buntes Papier, dass gefalzt und mit Mehlpapp zusammengeklebt war, so sieht man heute hauptsächlich Hightech-Geräte am Himmel fliegen. Doch egal, ob selbst gebastelt oder gekauft, eines ist in all den Jahren gleich geblieben – der Spaß, Drachen steigen zu lassen und zu sehen, wie sie sich im Winde wiegen.

Die Kolping-Familie transportiert diesen Spaß nun schon seit gut 20 Jahren von Generation zu Generation. "Früher kamen aber mehr Kinder hierher, die ihre Drachen steigen lassen wollten", erinnert sich Diakon Klaus Konrad, der Präses des Horber Kolping-Familie. "Vielleicht lag das auch daran, dass unsere eigenen Kinder damals noch mit dabei waren und auch gleich ihre Freundinnen und Freunde mitbrachten", versuchte sich Konrad in Ursachenforschung.