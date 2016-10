Horb a. N. Bummeln bei Nacht der Lichter

Er steht vor dem Kreativraum in der Neckarstraße. Auch hier sind die Lichtteile aufgebaut, denn diesmal startet die Bummelzone schon am jüdischen Betsaal. Geht über die Galerie Bopp, wo Ursel Bopp bilanziert: "Wir waren gut besucht."

Sven Gnass genießt die Jazz-Club Atmosphäre in der Musikschule, während die Tanz-Performance "Von lichten Körpern und heißen Rhythmen" weiter unten die Besucher stoppt. Die ganze Straße ist voll, um zu sehen, wie hinter den Scheiben die Ginger Girls oder Benina Berger erotisch tanzen. Das Schaufenster wird zur großen Bühne. Vor der Scheibe sitzen und stehen die Zuschauer. Nur die versprochenen Nackt-Tänzer – das hat Kreativraum-Initiator Michael Grüber leider nicht präsentieren können. Er wollte eigentlich zu den Körper-Bild-Tagen Horber finden, die ihren nackten Körper bemalen lassen. Doch Freiwillige gab es nicht Grüber scherzt: "Leider hat sich OB Rosenberger nicht zur Verfügung gestellt." Egal. Vor NKD begeistert die Black & White-Band die Fans. Auch junge Besucher bleiben stehen – sie sind wahrscheinlich auf dem Weg ins Marmorwerk. Viviana Weschenmoser: "Hier gibts die Neon-Light-Party. Da ist echt was los!"

Aber auch im Geschäft "Schmuck am Aischbach" geht die Post ab. Sergej Risanow und Tenor Juan Remon musizieren und schmettern, was das Zeug hält. Der Spanier singt inbrünstig "Besame Mucho" – die Besucher sind begeistert. Die Verschmelzung von Kunst und Shopping –­ hier auf den Punkt gebracht.

Nächster Hotspot: der untere Marktplatz. Band mit Christian Ott, Feuershow mit Triple-S, dazu Thomma-Bewirtung und Martin Dörrs Weinstand. Stimmungsvoll per Beamer noch bestrahlt: das Haus der Thommas. Kein Wunder, dass sowohl Friseur Jörg Doormann als auch Martin Dörr sagen: "Hier ist echt was los. Die Konzentration der verschiedenen Angebote auf dem unteren Marktplatz funktioniert." Darunter leidet aber niemand, der am Wegesrand ist Im Gegenteil: Michaela Manetti von WLP Wohnlicht: "Wir verkaufen nicht nur Knicklichter und Neonballons. Bei uns ist auch jede Menge Kundschaft."

Genau wie auf dem oberen Marktplatz. Clever: Wohnideen Raible hat ein "kleines Wein-Dorf" gebaut: Wein- und Paella für die Gäste, die Band unterhält. Und Heiderose Raible sagt: "Ich glaube, dass ist die beste lange Nacht der Lichter seit Langem."

Sehr gut. Letzte Station: has Kloster. Hier hatten Muriel Schah und Ekkehart Scholz die Vernissage zu den "KörperBild Tagen" eröffnet. Scholz: "Ich bin zufrieden mit dem Besuch."