Horb a. N. Bürokratie statt Transparenz

Horb. Das B undeskabinett hat vor Kurzem ein "Gesetz zur Förderung der Transparenz von Entgeltstrukturen" beschlossen. Das Gesetz muss noch durchs Parlament; einem ersten Plan zufolge soll es im Sommer endgültig beschlossen werden. Eine Umfrage unter örtlichen Unternehmen zeigt, dass dort vor allem Skepsis vorherrscht.

Hinter dem komplizierten Titel des Gesetzes steht die Absicht der Familienministerin Manuela Schwesig (SPD), die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen zu verkleinern. Denn selbst wenn Frauen und Männer mit gleicher Qualifikation in gleichen Jobs arbeiten, verdienen die Frauen nach Angaben des Ministeriums sieben Prozent weniger. Das Gesetz sieht vor, dass in Unternehmen mit mehr als 200 Mitarbeitern Frauen Anspruch darauf haben, zu erfahren, was Männer in gleichwertigen Positionen verdienen.

Die Ledermann GmbH & Co. KG (Leuco) reagiert skeptisch auf Schwesigs Idee. "Das Gesetz bringt für die Unternehmen einen hohen bürokratischen Aufwand und ändert nichts an den Ursachen für die Entgeltunterschiede", teilte Personalleiter Gerhard Hepperle auf Anfrage mit. Da die Leuco tarifgebunden sei und nach dem entsprechenden Entgeltrahmentarifvertrag bezahle, gebe es grundsätzlich keine Unterschiede in der Bezahlung von Frauen und Männern. "Wir müssen allerdings mit einem unnötigen bürokratischen Aufwand rechnen", so Hepperle. Denn mit den derzeit 348 in Deutschland beschäftigten Mitarbeitern wäre die Leuco von den Nachweispflichten betroffen.