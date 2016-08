Horb a. N. Bürgerbeteiligung: Ortsvorsteher legt Strategiepapier vor

Moderiert und geleitet wurden damals beide Veranstaltungen von Thomas Haigis, einem ausgewiesenen Fachmann in Sachen nachhaltige Kommunal-Entwicklung, und von Katrin Edinger, der verantwortlichen Mitarbeiterin in der Stadtverwaltung für den Masterplan 2050.

Ziel ist es, die Bürgerschaft stärker als bisher in den politischen Entscheidungsprozess des Gemeinderats und in das Verwaltungshandeln einzubinden. Die Bürgerbeteiligung dient der Vorbereitung von politischen Entscheidungen durch den Gemeinderat. Sie versteht sich in Horb also nicht als Bürgerentscheidung. Vielmehr ist die Bürgerbeteiligung in Horb ein konsequenter Meinungsaustausch zwischen drei beteiligten Gruppen, der Bürgerschaft, dem Gemeinderat und der Verwaltung, kurz "Horber Trialog" genannt.

In einem Strategiepapier, das Ortsvorsteher Friedolin Weckerle am Dienstagabend in Dießen vorstellte, hat die Stadtverwaltung insgesamt 13 Leitsätze zusammengestellt und mit Kommentaren versehen. Im Wesentlichen sind es die Thesen: "Die Bürgerbeteiligung stärkt unsere kommunale Demokratie. Die Trialogpartner haben klar definierte Zuständigkeiten. Jeder Bürger kann eine Bürgerbeteiligung formlos anregen. Bürgergruppen können einen Antrag stellen. Ein Kommunikationskonzept zwischen den Trialogpartnern hilft Konflikte zu vermeiden. Eine Moderation garantiert einen sachlichen, wertschätzenden und integrativen Diskussionsstil. Eine Checkliste bietet Verfahrenssicherheit. Niemand wird bevorzugt. Wir laden auch per Zufallsprinzip zur Beteiligung ein. Wir dokumentieren zeitnah und sorgen so für Transparenz. Die Ergebnisse dienen dem Gemeinderat als Empfehlung zur Entscheidung. Wir tragen Konflikte konstruktiv aus. Wir informieren die Öffentlichkeit regelmäßig über die Beteiligungsergebnisse. Wir machen auch E-Demokratie (also per Internet) möglich und bei uns reden Kinder und Jugendliche mit."

Und so soll die Bürgerbeteiligung in Horb ablaufen: Die Steuerungsgruppe empfiehlt dem Gemeinderat eine Bürgerbeteiligung. Der Gemeinderat beschließt die Bürgerbeteiligung, den Beteiligungsgegenstand und legt die Rahmenbedingungen fest. Verwaltung und Steuergruppe bereiten den Trialog vor. Die Bürgerbeteiligung wird durchgeführt, dokumentiert und veröffentlicht. Verwaltung und Steuerungsgruppe bewerten und kommentieren die Ergebnisse und geben eine Beschlussempfehlung. Die Verwaltung erarbeitet daraus für den Gemeinderat eine Drucksache mit Empfehlungsbeschluss. Der Gemeinderat berät, beschließt und begründet seinen Beschluss.

Weckerle hält dieses Vorgehen vom Grundsatz her für eine gute Sache, warnt aber davor, dass man den Bogen dabei nicht überspannt. Er sieht die Gefahr, dass Teilnehmer, die viel Herzblut und Engagement einbringen, letztendlich enttäuscht sein könnten, wenn aus tatsächlichen und politischen Entscheidungen heraus andere Entscheidungen gefällt werden, als gewünscht. "Bürgerbeteiligung birgt immer eine gewisse Erwartungshaltung." Trotz dieser Bedenken schloss sich der Dießener Ortschaftsrat einstimmig dieser Vorlage an.