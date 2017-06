Horb a. N. Brutale Beats und schnelle Riffs

Da das Jugendhaus Klause offizieller Partner des Metalfestivals ist, wurden auch Preise zur Verfügung gestellt, die die Zuschauer im Laufe des langen Abends ergattern konnten. Da wurde etwa nach Bandmitgliedern gefragt, oder die jungen Leute mussten erraten, welche Platten die gefragte Band herausgebracht hatte. Das Jugendhaus Klause und die "Metalnight Tübingen" zeichneten sich gemeinsam verantwortlich für die Warm-Up Party, bei der Metal-Kultur par excellence zelebriert wurde. So gab es etwa im Innenhof des Jugendhauses einen Flohmarkt mit T-Shirts und Platten sowie mit CD’s, zudem wurde gechillt gegrillt. Phil Schilling stand den ganzen Abend über am Grill und bereitete Currywurst und Steakweckle zu. Währenddessen ging es im Bühnenbereich zur Sache: Beim kleinen Indoor-Metalfestival jagte ein Höhepunkt den nächsten.

"Words of Revolt" machten den Auftakt zum musikalischen Kräftemessen – die Band aus Offenburg vereint in ihrer Musik klassische Hardcoreelemente, modernen Metalcore und Vocals, die man dem Death-Metal Genre zuordnen kann. Gepaart wird dieser Mix mit brutalen Break- und Beatdowns. So entsteht ein interessanter Stil, den man in keine Schublade packen kann. 2015 gegründet, hatte die Band bereits Auftritte mit vielen Bands aus der Metalszene. "Sly Old Dog" hieß die zweite Band, die einen regelrechten Sturm im großen Saal entfachte. Die Band stammt aus "Metalnightown" Tübingen und ist seit 2014 aktiv. Hervorgegangen ist die Band aus der Kultcombo Scuffproof und setzt mehr auf Hardcore. Die Band hatte für ihren Auftritt in der Klause einige neue Songs im Gepäck.

"Burn Down Eden" wurden 2012 in Dresden gegründet, zu Beginn als pure Death-Metal Band. Ihr Stil änderte sich immer mehr Richtung Melodic-Death-Metal. Das erste Album "Ruins of Oblivion" wurde mit Lorbeeren überschüttet. Ihr Auftritt bei der "With Full Force"-Party bildet den Abschluss ihrer achttägigen Tschechien-Tour. "Sublind" wurde 2005 gegründet und gab einen Auftritt der Extraklasse im vollen Schuppen des Jugendhauses. Die Band ist dem Trash-Metal verfallen, was sich mit groovigen Riffs und markanten Refrains äußert. Die Gäste erfreuten sich an einer gehörigen Portion röhrigem Trash, ganz nach dem Motto "Keep the Spirit Alive". Es folgte die Formation "Scarsign" aus Gaildorf, die modernen Groove-Metal servierte – wie gemacht für Nacken und Seele des Publikums. Schneidend brutal klangen Musik und Stil der Band, wobei die Worte und Texte wie Stiche wirkten.

Aus Meran in Südtirol waren extra "Dead like Juliet" angereist, die wie all die anderen Bands nur für eine Kilometergeld-Pauschale spielten. Gesellschaftspolitische Texte mixen "Dead like Juliet" mit einer tollen Live-Performance und aggressiven Vocals.

Unterm Strich ein gelungener Abend ohne weitere Vorkommnisse. "In den 13 Jahren, in denen ich das Rottenburger Jugendhaus leite, gab es noch nie eine Schlägerei oder sexuelle Belästigungen wie andernorts an der Tagesordnung", so Klose.