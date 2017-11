Horb a. N. Brückenschlag fürs Zusammenwachsen

Horb-Talheim. Bürgermeister Ralph Zimmermann, Ortsvorsteher Thomas Staubitzer und Christoph Raetzer, der Mann, der in Horb die tollen Spielplätze entwirft und umsetzt, durften den neuen Spielplatz im Wohngebiet "Barbel West" seiner Bestimmung und vor allem den Nutzern – den Kindern – übergeben.

"Erst dann, wenn die Kinder die Gegend erkunden, ihr neues Territorium in Besitz nehmen, dann wird aus einer reinen Behausung eine Wohnstätte voller Leben", sagte Bürgermeister Zimmermann. Dass dazu auch ein ordentlicher Spielplatz gehöre, hob er besonders hervor. Und diesen tollen Spielplatz haben die Talheimer Kinder und Jugendlichen nun ganz offiziell. Zimmermann, erst seit drei Monaten in Horb und inzwischen in Talheim wohnhaft, freute sich besonders darüber, dass er gerade im Steinachtal seinen ersten Spielplatz der Bestimmung übergeben durfte.

Im April 2016 stieg man in die Planung ein. Raetzer stellte seinen ersten Planentwurf, der auch noch eine Rutsche als Einstieg ins eigentliche Spielgelände vorsah, dem Ortschaftsrat vor. Mit großem Interesse wurden die Vorschläge begutachtet und diskutiert, es wurden neue Ideen eingebracht, dafür erste Planansätze verworfen. Ins Spielplatzprojekt wurden auch die Anwohner miteinbezogen. Erst als alle Änderungswünsche berücksichtigt und die Anregungen der Eltern in die Planung eingepflegt waren, ging der Plan erneut in den Ortschaftsrat, der den Auftrag dann am 15. Juni vergangenen Jahres einstimmig erteilte.