Horb a. N. Bronner verlässt Gremium

Die jüngste Ortschaftsratssitzung in Altheim war kurz, knackig und voll von personellem Sprengstoff.

Andreas Bronner, der seit nahezu 42 Jahren Mitglied im Ortschaftsrat ist und davon knapp 36 Jahre als Ortsvorsteher die Geschicke des Dorfes lenkte, gab bekannt, dass er zum 31. Dezember 2017 das Gremium verlassen wird.

Eine Information, die wie ein Donnerschlag wirkte und am Ratstisch reihum für betroffene Minen sorgte. Er habe seinen Rücktritt am 9. Oktober schriftlich Oberbürgermeister Peter Rosenberger mitgeteilt und in diesem Schreiben darum gebeten, dass die Verwaltung die notwendigen Schritte einleiten möge.