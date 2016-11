Horb a. N. Brötchentaste bringt Verluste

An den Parkscheinautomaten dagegen sind die Einnahmen bislang ungefähr gleich geblieben – trotz Brötchentaste. Im Jahr 2013 zahlten die Kunden 47 726 Euro, und im Jahr 2014 insgesamt 54 940 Euro. 2015 waren es 58 513 Euro. In diesem Jahr rechnet das Rathaus mit 54 000 Euro. Der Trend: Hier hat die Brötchentaste "das Geschäft nicht kaputt gemacht". Allerdings, so die Stadtentwicklung: Wegen der Baustellen ist eine sichere Beurteilung erst im Verlauf weiterer Jahre möglich.