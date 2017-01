Horb a. N. "Brennstoff" für eine heiße Zeit

Unter vollem Körpereinsatz und ohne Rücksicht auf Verluste marschierte eine Abordnung der Riedhexen von Haus zu Haus und sammelte in der Bevölkerung edle Tröpfchen für den Schnaps, der in der bevorstehenden Saison im Hexenwagen ausgeschenkt wird.

Beim abendlichen Maskenabstauben wird das Gebräu dann vom Narrenrat – den Zunft-Winkern, wie sie in Blockstreckerhausen heißen – geprüft. Zwei ordentliche Fässchen sind zusammengekommen, und so konnte die Blockstrecker-Zunft vor versammelter Narrenschar in die neue Saison starten.

Bei diesem Anlass wurden auch die Neuzugänge getauft. Die vier neuen Hexen heißen Cindy Flügge, Julia Henger, Tobias Wirth und Jürgen Lohmiller. Auch die Keiler bekommen Verstärkung, hier wurden Christine Rebmann, Susanne Schellhammer, Bernd Haug, Thomas Maier und Ralph Kohlmetz nach intensiver Prüfung in die Rotte aufgenommen.