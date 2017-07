Horb a. N. Breitbandausbau in Isenburg läuft an

Zeitplan für Verlegung der Kabel steht fest

Zudem sollen an der Böschung in der Veilchenhalde, neben dem Gebäude Höfestraße 19 so genannte Multifunktionsgehäuse aufgebaut werden – laut Frey sollen sie unauffällig sein. In den Bereichen, in denen die Kabelarbeiten stattfinden, könnten auch zeitnah sogenannte FTTH-Anschlüsse, das heißt Glasfaserkabel bis ins Haus, gelegt werden.

Die Grundstücke werden bis zur Grundstücksgrenze angefahren, den Rest müsste jeder Eigentümer selbst umsetzen, erklärte Frey. Nähere Informationen könnten die Interessierten am Donnerstag, 3. August, erhalten, denn dann sei eine Informationsveranstaltung zum Thema vorgesehen.

Die Räte fragten nach, welche Erfahrungen die Stadt bisher mit dieser Art des Breitbrandausbaus gemacht hat. Frey berichtete, dass beispielsweise in Talheim und Dettlingen die Maßnahme erfolgreich umgesetzt wurde. In Mühlen sei sie teilweise auf diese Art erfolgt. Das Glasfasernetz werde von den Stadtwerken bautechnisch vorbereitet. Der externe Betreiber "Brain4kom", der auch schon das Netz in Betra betreibt, setze den Rest um. Die bereits vorhandenen Kupferleitungen würden ebenfalls genutzt.

Zum Zeitplan sagte Frey: "Die Hardware soll bis KW 36 montiert sein. Den Rest wird man bei der Infoveranstaltung klären."