Horb a. N. Brechaloch-Hexen feiern ihr Jubiläum auf Mallorca

Das Ausflugsziel sollte aufgrund des Jubiläums natürlich ein ganz Besonderes sein. Während der diesjährigen Fasnetssaison wurde daher kurzerhand ein Orga-Team zur Planung des Ausflugs gegründet. Nur kurze Zeit später, stand auch schon das Ausflugsziel fest: die Reise soll nach Mallorca gehen – ein paar Tage am Ballermann.

Für die 24-köpfige Reisegruppe begann die Reise also in den frühen Morgenstunden des 1. Oktobers. Mit dem Reisebus ging es los in Richtung Flughafen Stuttgart. Nach einigen strengen Kontrollen durch das Personal am Flughafen fanden sich die Brechaloch-Hexa an Bord einer Maschine von Germanwings wieder. Die Erkennungsmerkmale waren – wie auf dem Foto nur unschwer zu erkennen ist – der Rote Glitzerhut und die roten Hosenträger. Noch bevor das Flugzeug abgehoben war, wurden sie persönlich an Bord durch den Piloten begrüßt.

Nur wenige Stunden später landeten sie dann auch schon in Palma, wo sie mit Sonnenschein empfangen wurden. In den folgenden drei Tagen durften sie viele unvergessliche Momente erleben – neben Shopping, Sonne tanken, baden und Sightseeing, war ein Besuch der Schinkenstraße natürlich Pflichtprogramm. Nach dem Heimflug ließen sie den tollen Ausflug gemütlich im Gasthaus Kaiser ausklingen. Gewiss wird dieser Ausflug immer eine schöne Erinnerung bleiben und auch noch in ein paar Jahren ein Lächeln ins Gesicht der Brechaloch-Hexa zaubern.