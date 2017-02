Horb a. N. Brauchtum in weiß-roten Lettern

Und "Graf Dani’s" Umzugszusammenstellung konnte sich mehr als sehen lassen. Dafür, dass man überall gut hörte, wenn der Umzug naht, dafür war wie jedes Jahr wieder die Guggamusik "Luschdige Bruat" aus Göttelfingen zuständig. Mit fetzigem Sound marschierten sie vorne, gefolgt von den "Stäpfeleshopsern", gekleidet im weiß-rotes Häs, das die Stadtfarben von Horb widerspiegelt. Dass gerade diese Maskengruppe, die quasi das Erkennungszeichen der Horber Narrenzunft ist, mit den Beginn des Umzugs bildete, unterstreicht, dass in der Horber Zunft das hierzulande gepflegten Brauchtum der Fasnet groß in weiß-roten Lettern geschrieben ist.

Die Horber Stadtkapelle legte dann den musikalischen Sound für das Defilee der weiteren sieben einheimischen Gruppen, die an der gut besetzten Ehrentribüne mit viel Narri-Narro und Horridoo, Hasa-Buja und Stozig-Stozig vorbeizogen. Auf der Ehrentribüne schaute neben Leichtmatrose Klaus Michael Rückert auch Eutinges Bürgermeister-Desperado Armin Jöchle und Horbs OB-Hex Peter Rosenberger zu. Der Landtagsabgeordnete Norbert Beck stand wie eine Großzahl an B-Promis etwas abseits, und die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken hatte es nicht ganz bis nach oben geschafft. Auf die Frage, ob man sie nicht in den VIP-Bereich reinlässt, meinte sie nur: "Besser hier unten Spaß, als dort oben gelangweilt rumstehen."

Naja, Ansichtssache. Auf der Gass ging es aber wirklich lustig zu. Wie jedes Jahr hauten die "Horber Hexen", das Grafenpaar, die "Turmschurken", der Narrenrat, die Horber Kropfer samt Tuchmacher, die Schantle und die Hornauer Stoibrecher so viel Gutsle und Schoki raus, dass man glauben konnte, sie haben eine Süßwarenfabrik überfallen und ausgeraubt.

Bunt und traditionell wie der Umzugsbeginn war auch das, was dann die anderen 40 Formationen und Zünfte boten. Die meisten Zünfte des Närrischen Freundschaftsringes Neckar-Gäu schickten ihre Gruppen und Masken in die Neckarstadt, und selbst aus dem evangelischen Baiersbronn schaffte es eine Delegation, die Schranken zwischen Ost- und Westkreis locker zur überwinden und im närrisch-katholischen Horb für Spaß uff d’r Gass zu sorgen.

Neben den organisierten Zünften und Gilden sah man aber auch die eine oder andere lustig zusammengestellte Laufgruppe, bei der sich Menschen, die ansonsten mit der Fasnet wenig am Hut haben, für ein paar ausgelassene Stunden fröhlich kostümiert unter die "Profi-Narren" mischten und so dem Umzug die heiteren, improvisierten Farbtupfer gaben.

Der Zug, der sich über die Grabenbachgasse, die Altheimer Straße herunter über die Gutermann-, Schiller- und Neckarstraße Richtung Flößerwasen zog, wurde an den Hotspots kenntnisreich von Joachim Lipp und sehr unterhaltsam locker von Alexander Guth und Stefan Blank kommentiert. Sie versorgten die vielen tausend Zuschauer, die die Straßen gleich mehrreihig säumten, mit versteckten Details und Besonderheiten der Zünfte.

So ist beispielsweise das Ding, das wie ein kleines Beil in den Händen der "Dettinger Schneckengraber" aussieht, keine Schlagwerkzeug, sondern das "Schneckenhäuble", mit dem der Weißnarr symbolisch nach den Schnecken gräbt.

Es sind gerade die kleinen, feinen Nuancen, die sehr viel über Brauchtum und Entstehungsgeschichte der einzelnen Häser und Larven aussagen und die ohne die Umzugssprecher im Trubel untergehen würden.

Insgesamt war es ein mehr als toller Umzug, bei dem so mancher Passant mit so manchem Hexenbesen frisiert wurde oder sonstige gute Dinge über sich ergehen lassen durfte. Die Horber Narren feierten noch bis in die tiefe Nacht in den Quartieren der Stadt und auf dem Narrendörfle am Flösserwasen, bevor sie ihr letztes Narri-Narro und Horridoo in den Nachthimmel brüllten.

Unser Fasnets-Reporter Nils Horst war gestern wieder on Tour. Er hat sich im wahrsten Sinne in den Hexenkessel gesetzt. Horst schloss sich den Balinger Feuerhexen an und nahm mit Häs und Maske am Horber Umzug teil. Seinen Bericht mit Bildern gibt es auf schwarzwaelder-bote.de/Video. Dort gibt es auch noch weitere Bilder vom Umzug.