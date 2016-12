Horb a. N. Botschafter begeistert von Handytech

Horb-Nordstetten. "Diese Technik ist eine große Brücke", sagte der indische Botschafter Gurjit Singh gestern über die Hilfsmittel für Blinde, die er bei seinem Besuch in der Firma Handytech in Nordstetten kennengelernt hat.

Der Informatiker und von Geburt an blinde Felix Grützmacher hat dem Botschafter eine besondere Tastatur und Software vorgestellt, mit der blinde Menschen einen Computer oder ein Smartphone bedienen können. Geschäftsführer Siegfried Kipke sagte: "Dadurch haben blinde Menschen bei uns die Möglichkeit, als Telefonist und in akademischen Berufen zu arbeiten, zum Beispiel in der Informatik oder Juristerei." Unter den Kunden von Handytech sei zum Beispiel ein blinder Richter. Wer in Indien blind ist, könne Betteln gehen oder Korbflechter werden.

In Indien leben nach Angaben von Handytech 15 Millionen von weltweit 37 Millionen blinden Menschen. Kipke hat großes Interesse am indischen Markt. Wenn Blinde mithilfe von Technik einen Computer bedienen können, erweitere sich die Palette der Möglichkeiten drastisch. Sein Mitarbeiter Grützmacher an seiner Seite ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür. Grützmacher ist IT-Fachmann und sagt: "Ich empfinde große Dankbarkeit dafür, dass ich all das machen kann." Ohne die Hilfssysteme, so erklärt er, könne viel Wissen nicht in seinen Kopf gelangen, weil er nicht selbstständig digital lesen könnte. Und er könnte sein Wissen nicht anwenden, wie etwa jetzt in seinem Job bei Handytech.