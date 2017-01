Horb a. N. Bosch Rexroth erwartet, dass sich angespannte Situation fortsetzt

Die Bosch-Tochter mit Sitz in Lohr (Bayern) sowie Standorten in Horb und Schwieberdingen (Baden-Württemberg) sowie anderen Orten hat einen Sparkurs hinter sich, etwa 1500 Stellen in der gesamten Firma wurden bereits abgebaut oder werden dies noch bis Ende 2018. Bei dem sozialverträglichen Stellenabbau liege man im Plan, sagte Najork. Man sei "moderat" vorgegangen – im Gegensatz zur US-Konkurrenz. Für Horb hatten sich im September 2016 Standortleitung und Arbeitnehmervertreter auf ein gemeinsames Restrukturierungskonzept für den Standort geeinigt. Wie Bosch Rexroth damals mitteilte, beinhaltet der Interessensausgleich einen geringeren Stellenabbau als ursprünglich geplant. Rund 110 Mitarbeiter hätten bereits eine Festanstellung an anderen Bosch-Standorten in der Region erhalten. Der Abbaubedarf von rund 195 Stellen konnte auf knapp 170 Stellen reduziert werden.

Najork betont, er glaube auf lange Sicht an erfolgreiche Geschäfte in der Industriehydraulik. Man setze verstärkt auf Elektronik und IT in den Produkten, die vernetzt werden und damit auch den "Industrie 4.0"-Anforderungen entsprechen. "Wir sind einer der Weltmarktführer in der Hydraulik, das wollen wir bleiben."

Zweites Standbein von Bosch Rexroth ist die sogenannte Mobilhydraulik, die in Baggern, Gabelstaplern oder Tunnelbohrern zum Einsatz kommt. "Hier stellen wir eine ganz leichte Belebung fest", sagte Najork. "Wir gewinnen wieder Marktanteile in einem insgesamt aber noch schwachen Markt." Am besten laufen die Bosch-Rexroth-Geschäfte hingegen in der Fabrikautomatisierung. Hier werden Steuerungselemente für Montageanlagen verkauft. "Die Geschäfte in der Fabrikautomatisierung gehen nach oben – das ist unser Haupt-Wachstumsgebiet."