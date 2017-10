Horb a. N. Bonbons, Stundenschlozer und andere süße Verführungen

Für rund 1400 Stück Himbeerzuckerle benötigt man fünf Kilogramm Zucker, Wasser, Sirup und Fruchtkonzentrat. Diese werden in einem Kupferkessel erhitzt, auf einem Metalltisch zu einer zähen Masse abgekühlt, geknetet, durch die Bonbon-Walze in Bahnen gedreht, in einzelne Bonbons getrennt, im großen Sieb entgratet und am Schluss mit dem weißen Zucker gepudert.