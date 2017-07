Horb a. N. Bluttat: Verdächtiger stand unter Betreuung

Die Bluttat im Real erinnerte viele schnell an die Geschehnisse im Kaufland am 1. März 2016. Damals stach ein 37-Jähriger im Supermarkt auf seinem Bekannten ein, der nur durch das beherzte Eingreifen eines Kunden gerettet werden konnte. Am Donnerstag starb nun ein dreifachen Familienvater nach der Messerattacke eines 33-Jährigen. Eine Parallelität bei beiden Fällen: Die Täter hatten beide etwas mit der Bruderhaus-Diakonie zu tun. Ein Informant macht der Bruderhaus-Diakonie nun schwere Vorwürfe und spricht von Versagen.

Martin Schwilk, Sprecher der Bruderhaus-Diakonie bestätigt, dass man den Real-Täter kenne, weist aber die Kritik von der Einrichtung: "Er hat bei uns in der Werkstatt gearbeitet. Nach meinem Wissen hat er das Arbeitsverhältnis damals gekündigt. Das heißt: Damit tragen wir keine Verantwortung mehr für diesen Klienten." Auch beim Kauflandtäter sah sich die Einrichtung, die auch Menschen im Bereich der Sozialpsychiatrie betreut nicht in Verantwortung. Eine Pressesprecherin sagte damals zu unserer Zeitung: "Wir sind kein gesetzlicher Betreuer, sondern wir sind als ambulanter Dienst für diesen Mann tätig." Der Kaufland-Täter, der mittlerweile in einer psychiatrischen Unterbringung ist, hatte damals keinen Betreuer, weil er zu diesem Zeitpunkt voll geschäftsfähig war. Der Gutachter bescheinigte vor Gericht, dass der 37-jährige Kaufland-Täter eine "chronifizierte paranoide, halluzinogen Schizophrenie"

