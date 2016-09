Horb a. N. Blutspendeaktion ein voller Erfolg

Erstmalig hatten die drei DRK-Gruppen die Blutspendeaktion gemeinsam auf die Beine gestellt. Vor allem für die Mitglieder des Eutinger Jugendrotkreuz war die Blutspendeaktion eine neue Erfahrung, wurden sie doch so aktiv in die Arbeit der Ortsvereine eingeführt.

Für die Verpflegung der Spender war ebenfalls gesorgt: Zahlreiche Helfer sorgten in der Küche für Nachschub. Ebenfalls mit dabei waren einige syrische Flüchtlinge, die unter Bereitschaftsleiter Said Houri an einem integrativen Erste-Hilfe-Kurs teilgenommen hatten. Man sei besonders stolz, teilt das DRK mit, dass einer der syrischen Helfer selbst spenden durfte – weil er nach nur in einem Jahr in Deutschland bereits die sprachlichen Voraussetzungen erfüllte.