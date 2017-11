Horb a. N. Blick auf makellos erfolgreiches Jahr

Horb-Dettingen. In dem proppenvollen Unterrichtsraum der Abteilungswehr in der Schlossscheuer legte Abteilungskommandant Thomas Hofer seinen Tätigkeitsbericht vor. Der Personalbestand von insgesamt 47 Kräften setzt sich aus 29 Aktiven (darunter drei Frauen), einem Wehrmann aus Horb und einem aus Dettingen bei Konstanz zusammen. In der Altersabteilung sind neun Männer, und in der Jugendfeuerwehr sieben Jugendliche. Kommandant Hofer freute sich über den Zuwachs von einer Frau und drei Männern.

Im abgelaufenen Jahr wurde die Wehr zu neun Einsätzen gerufen. Darunter waren ein Unwetterschaden, fünf Brandeinsätze, eine LKW-Sicherung, eine Türöffnung und ein umgestürzter Baum, der quer über der Kreisstraße lag. Neben den 17 Übungen fand auch eine Hohenzollern­übung in Haigerloch statt. In der Schlossscheuer wurden drei Sicherheitswachdienste geleistet. Insgesamt fielen 130 Einsatzstunden an. Dazu kommen noch 510 Übungsstunden, und die Beteiligung an den Übungen lag im Schnitt bei 15 Personen. Die Sicherheitswachdienste schlugen mit 32 Stunden zu Buche. Die Kinder des Kindergartens waren zu Besuch und erhielten von Lothar Kronenbitter eine Brandschutzunterweisung. Neun Kräfte haben sich weitergebildet, und so wurden neben dem Truppmann- und Funker-Lehrgang auch ein Truppführer-Lehrgang und das Modul Absturz besucht. Am Planspiel in Horb nahmen Frank Tittjung, Wolfgang Kronenbitter, Heinz Kronenbitter und Anna Zeller teil. Die Dettinger Wehr, so Hofer, hat derzeit 16 Atemschutzträger, und ein Großteil übte auch im ENBW-Übungscontainer.

Unter dem Motto "Zukunftsbild Feuerwehr Dettingen" hat sich die Wehr vor kurzem getroffen. Hintergrund ist, so der Kommandant, dass im kommenden Jahr Wahlen anstehen. Jeder ist nun aufgefordert, sich Gedanken zu machen, welches Amt er oder sie übernehmen könnte oder welche Lehrgänge in den nächsten ein bis fünf Jahren anstehen. Der erfolgreichen Jugendarbeit dankte Hofer ganz besonders, denn es konnten wieder drei Jugendliche in die aktive Wehr aufgenommen werden. Der Gruppenführerin Anna Zeller dankte er, dass sie mit ihrer Gruppe das Leistungsabzeichen in Gold holte. Seinen 35. Jahresbericht las Schriftführer Wolfgang Kronenbitter, wie immer mit vielen Details vom abgelaufenen Feuerwehrjahr, vor.