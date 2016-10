Horb a. N. "Blasmusik ist mehr als Polka und Marsch"

Auch er selbst spielt seit 30 Jahren Trompete. Und ist mit ganzem Herzen dabei. "Denn wo nur Technik ist, da ist keine Seele", lautet eines seiner Mottos. Von Anfang an musizierte er in der Horber Stadtkapelle. Als Wegbegleiter aus Horb, die ihn beeinflusst haben, nennt er Martin Stöckel, der heute noch Lehrer an der Musikschule ist, und Oliver Martini. "Musik machen ist auch etwas Verbindendes und Kommunikatives. Mich hat es auch über schwerere Zeiten hinweggetragen."

Es war ein langer Weg von der Bewerbung bis zum Shooting. "Aus fast 100 Bewerbungen wurden in drei Castingrunden wieder zwölf Damen und zwölf Herren gefunden, die im Jahr 2017 die Wände der Proberäume und Wohnzimmer vieler Blasmusikbegeisterter zieren werden", so Thomas Greisel. "Ich musste zunächst Bilder einschicken, dann kam die Einladung zum Casting im Allgäu", erzählt Dierberger. Für ihn war es eine ungewohnte Rolle. "Ich stehe eigentlich sonst lieber hinter der Kamera", erzählt er schmunzelnd.

Dann kam die überraschende Nachricht: Das "Horber Original" gehört zu den zwölf Auserwählten für den Herren-Kalender. Das Shooting hierzu fand im Mai statt. Das Motiv ist ein anderes als die hier zu sehende Vorabveröffentlichung. Was genau zu sehen sein wird, verrät der Horber noch nicht. Er grinst: "Es war kein einfaches Motiv, aber ich habe es überlebt."

Am 15. Oktober wird der Kalender offiziell im Gasthof Walburg in Ruderatshofen im Allgäu der Öffentlichkeit präsentiert. Jens Dierberger wird natürlich dabei sein und auch zur Trompete greifen: "Die Models kommen zu einem Orchester zusammen." Proben? "Das brauchen wir nicht, ich glaube, wir beherrschen unsere Instrumente alle gut", sagt er augenzwinkernd.

Weitere Informationen: unter www.blasmusik-kalender.de werden die einzelnen Produkte vorgestellt. Beim Kauf wird man automatisch auf die Seiten des Blasmusik-Shops weitergeleitet Die Kalender erscheinen als Wandkalender im A3-Hochhformat und als Tischkalender. Für den Probenraum gibt es den Jahresplaner mit allen 24 Motiven.

Jens Dierberger ist ein echter Horber. Er ist diplomierter Betriebswirt und zertifizierter systemischer Supervisor. Seit 1. Oktober hat er eine eigene Praxis im Horber Innovationspark (Kaserne) in Horb. Als Interimsmanager, Coach und Berater ist er weltweit in der privaten Wirtschaft unterwegs. Neben dem Musikverein Horb ist er auch in anderen Vereinen aktiv. So ist er unter anderem leidenschaftliches Mitglied der Narrenzunft Horb und engagiert sich auch im Turnierförderverein des TC Bildechingen und im Marmorwerk.