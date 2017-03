Horb a. N. Bittelbronner wollen Dorfladen wiederhaben

In der "Entwicklung der Kernstadt und Teilorte" schlug die Gruppe von Peter Klein und Michelle Reich vor, mehr Flächen für den Wohnungsbau bereitzustellen. Auch wenn im Baugebiet Allmend von Bittelbronn in naher Zukunft einige Häuser entstehen werden, so mangele es doch an Miet- oder Eigentumswohnungen für Jung und Alt in Horb und Umgebung. Als weiterer Teil der Innenentwicklung sollen Standorte für das Gewerbe attraktiv gemacht werden, was weitere Arbeitsplätze schaffen soll. Als weitere Priorität wurde der Informationsfluss über das Gemeindeleben, beispielsweise via Internet-Homepage, festgelegt.

Die Innenentwicklung und Stärkung des Ortskerns war auch beim Thema "Wir sind Gesamt Horb" weit oben auf der Liste angesiedelt. Das Fehlen von Mietwohnungen oder eines Dorfladens wurde neben dem fehlenden direkten Anschluss an die B 28 hierbei erneut aufgegriffen. Das Radwegenetz in der Horber Umgebung habe ebenfalls Verbesserungspotenzial.

Moderatorin Edinger führte aus, dass die Stadt bis zum 1. April insgesamt 18 Stadtteilkonferenzen abgehalten haben wird. Der Masterplan der jeweiligen Teilorte soll im Sommer diesen Jahres im Gemeinderat zur Diskussion stehen.