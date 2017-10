Horb a. N. Bittelbronn feiert seine Festhalle

Im zweiten Teil des Abends durfte dann die "Big-Band" des Gymnasiums Dornstetten unter Leitung von Evelyn Weiß die Bühne erklimmen. Auch hier boten die Musiker Unterhaltung vom Feinsten und bereicherten den Auftakt des Jubiläums.

Nach dem Festgottesdienst am Sonntag spielte der Musikverein Bittelbronn unter der Leitung von Dirigent Andreas Welle zum Mittagstisch auf und unterhielt die Festgäste bis weit in den Nachmittag hinein, bevor dann die Kinder des Kindergartens "Zwergenland" und der Grundschule Bittelbronn ihren lang ersehnten Bühnenauftritt hatten. Ortsvorsteher Schmid hielt am Morgen die Festrede. Er darf zu Recht stolz sein auf das Geleistete in seiner Ortschaft. Inzwischen flossen (ohne die Baukosten vor zehn Jahren) noch einmal rund 216 000 Euro in die Infrastruktur des Mehrzweckhalle.

Gemeinsames Theaterprojekt mit Glatten

Die Zusammenarbeit des Förderverein und Bürgerverein trägt Früchte und der Erlös der 2009 installierten Fotovoltaik-Anlage fließt komplett in die Investitionen der Halle. Auch wurde extra noch ein Bühnenvorhang angeschafft, damit das für 2018 geplante gemeinsame Theaterprojekt mit Glatten einen würdigen Rahmen erhält. Den Festausklang gestaltete die virtuos aufspielende Jugendkapelle des MV Bittelbronn.