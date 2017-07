Horb a. N. Bildechinger wollen Zeit tauschen

Horb-Bildechingen. Wer hat nicht schon beim Aufbau eines Kleiderschrankes, den er als Bausatz erworben hat, sehnlichst zwei weitere, möglichst helfende Hände, herbeigesehnt? Oder im Herbst zu viel Obst auf den Bäumen gehabt oder hätte dringend jemand für den anstehenden Umzug brauchen können? Vielleicht wünscht sich jemand auch nur einen unverstellten Blick, eine Meinung zu einem Problem, eine Begleitung auf Spaziergängen oder jemanden, der das neue Smartphone tatsächlich zum Laufen bringt?

Das uralte Prinzip des Tauschens und der Nachbarschaftshilfe wird von dem 2015 gegründeten Verein wieder in Erinnerung gerufen. Es geht darum, Zeit und Fähigkeiten zu tauschen. "Ich kann dies, du kannst das, also helfen wir uns gegenseitig" – so lautet das Basiskonzept von "NanuNa".

Die Vereinsvorsitzende Heike Buch erklärte den Bildechinger Ortschaftsräten: "Von der Grundidee her ist es tatsächlich so, wie im Vereinsnamen verankert. Menschen können die Talente anderer Menschen nutzen. Diese müssen noch nicht einmal in der Nachbarschaft wohnen."