Horb a. N. Bildechinger Kinderkleiderbörse: eine "Win-Win-Situation"

Horb-Bildechingen. In Bildechingen fand kürzlich, wie seit etwa 30 Jahren üblich, die Gebrauchtwarenbörse für Kindersachen statt. Neben dem Hauptteam, das 16 dynamische Frauen umfasste, waren 51 weitere Ehrenamtliche im Einsatz und sorgten für einen reibungslosen Ablauf. Sabine Görzig betonte, dass die Mitwirkenden an der Kleiderbörse auch immer darauf achten, dass nur Ware angenommen wird, die sehr gut erhalten ist. Bei der Annahme werde zum Beispiel immer eine Reißverschlusskontrolle durchgeführt und die Kleidung auf mögliche Flecken kontrolliert. So kommen die Kunden kostengünstig an gute, qualitativ oftmals hochwertige Ware. Und die meist weiblichen Verkäuferinnen bekommen noch etwas Geld für ihre gebrauchte Kleidung oder für Spielzeug: also eine "Win-Win-Situation" für alle Beteiligten. Auch der Umwelt tut das gut, denn so manches gut erhaltene Teil würde vielleicht frühzeitig in den Müll wandern, wenn es diese oder andere Kleiderbörsen im Raum Horb nicht gäbe.