Horb a. N. Bildechingen sagt: "Danke, Peter"

Abschließend bat der neue Ortsvorsteher, man möge ihm und Melanie Renz ein wenig Zeit zur Einarbeitung geben und besonders würde man sich über einen regen Besuch der gesamten Bevölkerung bei der Stadtteilkonferenz freuen, die kommenden Freitag, 31. März, in der Turn- und Festhalle stattfindet.

Was die Einarbeitung anbetrifft, scheint alles klar zu gehen. Lucia Hegle steht ihrer jungen Kollegin noch einige Zeit zur Verfügung, Peter Zimmermann ist auch nicht aus der Welt und wird mit Rat bereitstehen. Er wird in nächster Zeit noch die Besuche bei den Seniorenübernehmen , die einen runden Geburtstag feiern dürfen. Wenn die beiden dann noch den Tipp von Thomas Staubitzer annehmen, der bei der Einarbeitungsbesprechung sagte: "Was anliegt, des macht ihr einfach", dann kann wirklich nichts mehr schiefgehen.

Peter Zimmermann, der das Amt des Ortsvorstehers 2012 zuerst kommissarisch und dann ab 1. Juli offiziell übernahm, nachdem sein Amtsvorgänger überraschend zurücktrat, wird in diesem Jahr 80 Jahre alt und hat nicht mehr die Kraft und Energie, dieses Amt in der von ihm gewohnten Intensität auszuüben. Auch der Unfalltod seines Sohnes vor zwei Jahren habe ihn sehr mitgenommen und auch gesundheitlich zurückgeworfen, sagte er.

Er war und ist der geborene Kümmerer, der Mann, dem das Wohl seiner Ortschaft am Herzen liegt. "Mit Peter Zimmermann wird ein Mann Ortsvorsteher, der in Bildechingen schon jeden öffentlichen Stein persönlich in der Hand gehabt hat", umschrieb Oberbürgermeister Peter Rosenberger bei der Amtseinführung das Engagement des rüstigen Kommunalpolitikers.

Sein Ortschaftsrat in Vertretung durch Edwin Zimmermann dankte für das große Engagement, das sein Namensvetter zum Wohl von Bildechingen erbrachte. Er erinnerte an die Großprojekte Lindenbrunnenstraße, Turnhalle und Schule und dankte dem scheidenden Ortsvorsteher, der sich jedoch weiterhin mit seiner ganzen Erfahrung als Ortschaftsrat in die Gremiumsarbeit einbringen wird, mit einigen Geschenken. Von allen Anwesenden gab es zudem minutenlangen Applaus, als weiteren Dank für seine Leistungen. Tief berührt stellte Peter Zimmermann fest: "Das tut sehr gut!" Er betonte, dass er immer mit Herzblut all die Aufgaben angegangen sei und dass er stets versucht habe, einen Konsens zu finden: "Man muss mit den Leuten reden – nicht über sie."

Neben dem Dank an all seine Kolleginnen und Kollegen galt sein besonderer Gruß seiner Frau, die seit 46 Jahren seine kommunalpolitischen Aktivitäten mitträgt.

Für den Bildechinger Ortschaftsrat blieb letztendlich nur zu sagen: "Danke, Peter" und sich nach der Sitzung beim Bier an viele gemeinsame Projekte zu erinnern.