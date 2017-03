Horb a. N. Bildechingen kriegt ein Dorfmuseum

Das Dorfmuseum nimmt jedoch Gestalt an. Es wird in der ehemaligen Schreinerei Akermann eingerichtet. Kassier Edwin Zimmermann musste, aufgrund größerer Aufwendungen für Instandsetzungen im Dorfmuseum, über ein Minus in der Kasse berichten. Die Vermietung läuft seit 1. September 2016 bei einer monatlichen Miete von 100 Euro. Die Stadt Horb beteiligt sich mit 50 Euro daran. Die verbleibenden 600 Euro im Jahr plus Stromkosten müssen durch Feste und Spenden hereingewirtschaftet werden. Das Dorfmuseum soll rechtzeitig zum 1250. Jubiläum von Bildechingen im Jahr 2018 fertig sein.

Derzeit sucht der OGV noch interessantes Inventar für dieses Dorfmuseum. Bei der Instandsetzung und Renovierung seien Helfer außerdem immer willkommen. Der Verein ist derzeit auf der Suche nach einer alten Mostpresse, denn gerne würden die Mitglieder im kommenden Jahr Apfelsaft aus Äpfeln, die von Bildechinger Streuobstwiesen kommen, anbieten.

Die Entlastung nahm Ortsvorsteher Peter Zimmermann vor, der feststellte, dass es allerhand sei, was der kleine Verein leiste. Er sprach ein großes Lob aus. Zudem stellte er fest, dass sich der Verein – gemeint war der Vorstand – schwer verjüngt habe.

Bei den Wahlen gab es eine kleine Veränderung. Uli Beuter gab sein Amt als zweiter Vorsitzender ab, da er ab 1. April das Amt des Ortsvorstehers übernimmt. Aber im Ausschuss will er weiterhin mitarbeiten, was durch die Wahl als Beisitzer bestätigt wurde. Sein Nachfolger als zweiter Vorsitzender wurde Peter Blank. Alois Rasch, der weiterhin die Kasse prüfen wird, wird dabei von Otto Keck unterstützt.

Eine Vielzahl von Ehrungen gab es auch, dies zum zehnten, 25. und 40. Jubiläum. Für zehn Jahre wurden geehrt: Martha Müller, Erhard Müller, Jochen Jung, Ursula Gabriel, Bruno Gabriel, Peter Eßlinger, Alexander Bok und Alfons Boss. Für 25 Jahre: Roland Bernhard, Eugen Blank, Wolfgang Fais, Ingeburg Horrer, Karle Fritz, Rolf Medinger, Ernst Synovzik und Bruno Zink. 40 Jahre dabei sind Erna Jesse, Alwin Saiber, Maria Beuter, Ewald Blank, Else Blank und Annerose Blank. Die Jubilare mit 40 Jahren wurden auch automatisch zu Ehrenmitgliedern, sofern sie dies nicht schon waren.

In einer Terminvorschau war noch zu erfahren, dass bereits am Freitag, 18. März, in Dettensee und Dettingen ein Baumschnittkurs stattfinden wird. Bei der Dorfputzete am Samstag, 25. März, wird der OGV wieder die Bewirtung der Helfer übernehmen.