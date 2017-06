Horb a. N. Biergartenmusik und -feeling im Kloster Horb

Ab 14. Juni kann man jeden Mittwoch bis zum 16. August bei leckerem Essen den verschiedenen Klängen der Live-Musik im Kloster lauschen. Es werden sieben verschiedene Gruppen mit unterschiedlichen Musikrichtungen auftreten.

Die Gruppe Kurverwaltung versetzt am 14. Juni das Publikum mit ihren groovigen Wirrungen des Blues, Jazz und Rock ins amerikanische New Orleans, wo die Klänge beheimatet sind. Beginn ist um 19.30 Uhr. Die "Topp 2" covern am 21. Juni mit Gitarre, Bass und Gesang echte Klassiker von Pink Floyd, Eric Clapton, den Rolling Stones, Bob Marley, Wet Wet Wet, Guns’ n’Roses und noch vielen weiteren musikalischen Legenden. Das Trio "No constant sorrow" singt am 28. Juni Songs mit der Seele. Sie präsentieren akustische Cover, Rock und Pop. Das Trio "Music and Song Café" interpretiert am 5. Juli individuelle Folk-, Soul-, Blues-, Jazz- und Rockklassiker; außerdem spielen sie ein paar ihrer selbstgeschriebenen Songs.

Das Horber Akustik Trio präsentiert am 12. Juli unverwechselbare Songs aus Irland. Sie zaubern mit ihrer Geige, Gitarre und ihrem Gesang Folk- und Reels-Tunes.