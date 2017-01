Horb a. N. Bierflasche in Fassade gerammt

Horb

Ein unbekannter Täter hat zwischen Freitag und Sonntag mit einer Bierflasche die Außenfassade der Hohenberghalle beschädigt, teilt die Polizei mit. Er rammte die Flasche mit dem Flaschenhals voraus mehrfach in die isolierte Fassade. Die Flasche drang bis zum dicken Teil in die Wand ein. Im letzten Loch ließ der Täter den leeren Bierbehälter stecken. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hohenberghalle gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Horb, Telefon 07451/960, zu melden.