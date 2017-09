Horb a. N. "Bienvenida" im Schwabenland

Mit etwas Wehmut standen die Südamerikaner vor dem alten Hofhaus, das demnächst abgebrochen wird. Denn von diesem Haus und Hof war 1903 ihr Großvater Josef Kreidler mit 23 Jahren nach Bolivien ausgewandert. Dazu konnte Christel König berichten, dass man sich in der Familie erzählt, wie schwer der Abschied dem Josef gefallen sein musste. Man habe bei seinem Weggang sein Weinen noch gehört, als er vom Hof aus schon nicht mehr zu sehen war. Als gelernter Kaufmann ist er als Farmer und Handelskaufmann in Bolivien dann zu Wohlstand gekommen. Er hatte zusammen mit seiner bolivianischen Ehefrau sieben Kinder. Zu seinen Eltern und Geschwistern nach Deutschland pflegte er per Brief regen Kontakt, schickte ihnen auch immer wieder Geld und abonnierte per Schiff den Schwarzwälder Boten, sodass er immer gut informiert war über den Haidenhof und seine weitere Heimat.