Horb a. N. Betraer Wehr hat neuen Kommandanten

Die Betraer Feuerwehr setzt sich zur Zeit aus 27 aktiven Wehrmännern und einem Fachberater zusammen. Der Altersdurchschnitt beträgt 36,3 Jahre. Drei Feuerwehrmänner sind im vergangenen Jahr aus der Wehr ausgeschieden und drei neue kamen dazu. In der Wehr gibt es acht Maschinisten, zwölf Atemschutzträger, sieben Gruppenführer und einen Zugführer. Im vergangenen Jahr standen 19 Übungen auf dem Dienstplan.

Dazu gehörte auch eine Abseilübung, die die Betraer Wehr in Calw auf "militärischem Sperrgebiet" absolvierte. Organisiert wurde diese Übung vom Aktiven Reinhold David, der bei der Bundeswehr in Calw stationiert ist. Die Betraer Wehrmänner konnten sich an Ort und Stelle davon überzeugen, wie man sich von einer 27 Meter hohen Wand richtig abseilt und wie sich eine Bergung mit einem Hubschrauber abspielt.

Erfreuliche Entwicklung in allen Bereichen: Betraer Mannschaft kann sich sehen lassen

Darüber hinaus gab es für die örtliche Wehr noch mehrere Einsätze. Zum Beispiel eine Atemschutzübung in einem nicht bewohnten Betraer Haus. Dort konnten die Atemschutzträger "lehrreiche Erfahrungen sammeln", so der Abteilungskommandant. Und dann gab es noch verschiedene Einsätze bei einem Unwetter, das in Richtung Neckarhausen gewütet hatte, und bei einem nicht gerade einfachen Einsatz im Neckarhausener Lagerhaus. Dort gab es bei der BayWa Schwefelgeruch, dessen Auftreten man mittels Wärmebildkamera und dem ABC-Erkundungswagen aus Horb erkunden wollte. Zu guter Letzt stellte es sich dann heraus, dass der Geruch von einem Güllefahrzeug herrührte, mit dem ein ein Landwirt auf den Neckarwiesen unterwegs war.

Einen Einsatz hatte die Wehr am 28. April in der Morgenfrühe gegen 2.30 Uhr beim Landwirt Rolf Maier in der Flurstraße. Es stellte sich aber heraus, dass es kein Heizungsbrand, sondern nur eine Verpuffung war, die den Alarm ausgelöst hatte.

Nach diesem umfangreichen Tätigkeitsbericht trug Schriftführer Christoph Kranich einen Protokollbericht vor. Darin waren im einzelnen alle Jahresaktivitäten sehr ausführlich und interessant aufgelistet.

Anschließend erstattete der Kassierer Benjamin Günther einen sehr erfreulichen Kassenbericht. Es gab Korpsbeiträge und verschiedene andere Einnahmen, sodass jetzt die Kasse mit einem erfreulichen Plus abschließt.

Sehr erfreulich gestaltete sich auch der von der Jugendwartin Annika Thomaier vorgetragene Bericht über die Jugendarbeit. Neun Jugendliche bilden derzeit den Nachwuchs bei der örtlichen Wehr. Obwohl die Jugendwartin in der Babypause war, gab es einige sehr interessante Aktivitäten. So unter anderem eine Sternwanderung. Sie sei, so die Jugendwartin, von einigen Aktiven sehr gut vertreten worden.

Sehr kameradschaftlich geht es auch bei der Alterswehr zu. Der Alterswehrleiter Ewald Maier meinte: "Alle machen mit und wir sind immer vollzählig beisammen." Die einstimmige Entlastung des Vorstands führte Betras Ortsvorsteher Andreas Schad durch.

Schad bedankte sich bei der Wehr für das Engagement während des Jahres und meinte, die Feuerwehr steht für die Sicherheit im Ort immer zur Verfügung.