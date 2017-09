Horb a. N. Betraer feiern den heiligen Laurentius

Horb-Betra. Das Fest wird alljährlich zu Ehren des Betraer Kirchenpatrons Laurentius in einem besonders feierlichen Gottesdienst begangen. Der von Dekan Alexander Halter zelebrierte Gottesdienst wurde vom Betraer Streichorchester unter der Leitung von Siegfried Hauser mit alten Chorälen musikalisch umrahmt.

Als Dekan Halter und seinen 13 Ministranten in die Kirche einzogen, spielte das Streichorchester sehr getragen eine schöne Arie von Johann Sebastian Bach. Als Eröffnungslied sangen die Gläubigen das Lied "Laurentius auserkoren, du starker Gottesmann". Zum Kyrie und dem sich anschließenden Gloria erklang sehr feierlich das Lied "Preis und Ehre, Gott dem Herrn, Friede soll den Menschen sein". Die von Jonny Dorner vorgetragene Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Philipper handelte vom Leben und Sterben der Menschen. Im Wortgottesdienst intonierte das Orchester sehr einfühlsam die "Arie des Orpheus". In seiner Festpredigt stellte Der Dekan die Frage an die Gläubigen "Haben Sie schon gewählt?". Er ging dann sehr ausführlich auf viele Einzelheiten einer Wahl ein und meinte, dass eine Wahl gar nicht so einfach sei, denn vieles hänge mit der Wahl zusammen. Er verwies schließlich auch auf den Heiligen Laurentius, für den die Botschaft der Menschheit oberste Priorität hatte. Zur Kommunion spielte das Orchester sehr harmonisch die Melodie "Schafe können sicher weiden" von Johann Sebastian Bach.

Mit großer Inbrunst sangen die Gläubigen zum Schluss das schöne Kirchenlied "Großer Gott wir loben dich, Herr wir preisen deine Stärke". Zum Auszug des Dekans mit seinen Ministranten erklang feierliches Orgelspiel des Organisten Armin Schwarz.