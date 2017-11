Horb a. N. Betra: Axt-Attacke aus Eifersucht?

Dann flüchteten die Attackierten in ihr Auto. Der vermutlich eifersüchtige Angreifer riss die Beifahrertür auf und zog seine Ex-Freundin an den Haaren heraus, wie Zeugen schildern. Laut Polizeibericht bedrohte er sie dabei auch noch mit dem Messer. Ein Nachbar hörte offenbar die Hilfe-Schreie und rief die Polizei.

Der 36-Jährige zerrte seine Ex-Freundin dann in sein Auto und raste los. Großalarm wurde bei der Polizei ausgelöst. Jede Menge Streifenwagen mit Blaulicht versuchten, das Auto des Entführers aufzuspüren und einzukreisen. Laut Polizeibericht waren Polizisten aus Horb, Nagold und Böblingen eingesetzt. Das Blaulicht wurde überall in der Raumschaft gesehen. Beispielsweise auf der Straße zwischen Isenburg und Horb. Der Polizeihubschrauber, so melden Augenzeugen bei Blaulicht News, kreiste über Bittelbronn und Ergenzingen.

Im Zuge umfangreicher Fahndungsmaßnahmen wurde das Auto des Täters aufgespürt und im Raum Rottenburg gestoppt. Das Opfer konnte in Sicherheit gebracht werden, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichten. Die Frau wurde bei der Attacke leicht verletzt.

Am Montag wurde dann Haftbefehl erlassen. Die Staatsanwaltschaft Rottweil wirft dem 36-Jährigen versuchten Totschlag in zwei Fällen und Freiheitsberaubung vor.

Frank Grundke, Sprecher der Staatsanwaltschaft: "Der Beschuldigte hat sich bisher zur Tat nicht geäußert." Das Opfer, so erzählen Anwohner, soll wohl seit gut einem Jahr in Betra wohnen. Noch am Abend des Angriffs wurden Anwohner befragt. Von dem Vorfall direkt hatten jedoch nur wenige Bewohner etwas mitbekommen. "Das muss wohl alles ziemlich schnell passiert sein", berichtet ein Betraer.