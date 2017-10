Horb a. N. Beste Ergebnisse am laufenden Band

Horb-Mühlen. Insgesamt nahmen 220 Teilnehmer an diesem Wettbewerb teil: 168 Männer und 52 Frauen. Diese fanden sich in 47 Mannschaften (33 allgemeine Klasse, 7 Damenmannschaften und 7 Mannschaften der Altersklasse) zusammen. Jede Mannschaft bestand aus fünf Mitgliedern. Die vier Besten wurden gewertet. Die Teilnehmer dürfen nur in einer Mannschaft schießen. Die Schießleitung hatte Claudia Pusch.

32. Siegerehrung für Udo Gühring

Am Sonntagabend nahm Oberschützenmeister Udo Gühring im voll besetzten Schützenhaus die Siegerehrung vor. Er stellte fest, dass er nunmehr die Siegerehrung zum 32. mal begleiten durfte.