Horb a. N. Berufliches Schulzentrum lädt zum Infotag ein

Der staatlich geprüfte Assistent für Produktdesign findet Beschäftigungsmöglichkeiten in Designerbüros. Die Ausbildung hierzu kann auch als fundierte Ausbildung in einem gestalterischen Ausbildungsberuf dienen. Durch die Teilnahme am Zusatzunterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch kann mit einer Zusatzprüfung die Fachhochschulreife erworben werden.

Speziell für Schüler mit Mittlerem Bildungsabschluss und abgeschlossener staatlich anerkannter Berufsausbildung ist das einjährige Berufskolleg zum Erwerb der Fachhochschulreife vorbehalten.

Im dreijährigen dualen Berufskolleg können Auszubildende aus dem Berufsfeld Metalltechnik in Zusammenarbeit mit den Ausbildungsbetrieben parallel zur Ausbildung die Fachhochschulreife erlangen.

Wer eine entsprechende Berufsausbildung und -praxis vorweisen kann, findet in den Fachschulen eine Fortbildungsmöglichkeit. Im Bereich Maschinentechnik kann in einem zweijährigen Bildungsgang der Stand eines staatlich geprüften Technikers erlangt werden. Mit erfolgreichem Abschluss wird gleichzeitig die Fachhochschulreife zugesprochen. Gleiches gilt für den zukünftigen Techniker im Bereich Automatisierungstechnik/Mechatronik mit dem Unterschied, dass diese Ausbildung in Blöcken unterrichtet wird und sich über drei Jahre erstreckt.

Die Fortbildung zum Industriemeister Metall dauert bei Vollzeitunterricht ein Jahr. Durch die gleichzeitig erlangte Ausbildereignung eröffnen sich Möglichkeiten im beruflichen Ausbildungswesen.

Auch die allgemeine Hochschulreife wird am Technischen Gymnasium vermittelt. Diese Schulart fasziniert immer mehr Jugendliche, die nach der Mittleren Reife die Zulassung zum Studium in den Bereichen Umwelttechnik und Gestaltungs- und Medientechnik erwerben wollen.

Weitere Informationen: www.bs-horb.de