Horb a. N. Bericht über Unfall löst Shitstorm aus

Horb - Es gibt so Tage, an denen man in der Redaktion die Zeit am liebsten zurückdrehen würde. Wenn man merkt, dass man mit Sätzen, die man geschrieben hat, etwas auslöst, dass man nicht so wollte und sicher auch nicht so gemeint hat. So ist es uns beim Artikel zum schweren und tragischen Unfall auf der Neckartalbrücke am Mittwochmittag gegangen.