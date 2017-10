Horb a. N. "Bello-Stationen" dan

Horb-Dettlingen. Es war eine schwere Geburt. Seit vielen Jahren tauchte das Thema "Bello-Stationen" in den Ortschaftsräten und auch im Horber Gemeinderat immer wieder auf. Die Antwort lautete dann: Die Stadt kann es sich nicht leisten, in so vielen Ortsteilen den Bauhof loszuschicken, um die Mülleimer mit den "Geschäften" der Vierbeiner zu leeren.

Doris Walter ist eine, die für einen wichtigen Impuls sorgte, dass nun doch gehandelt wurde. Die Hundebesitzerin aus Dettlingen ist selbst von nicht entfernten Hundehäufchen genervt. Deswegen hat sie angeboten, die "Bello-Stationen" in ihrem Ort ehrenamtlich zu leeren. Zusammen mit ihrem Mann Olaf Seeger, der sozusagen ihr "Ersatz" in Dettlingen ist. "Es kann doch nicht sein, dass eine Familie spazieren geht und die Kinder dann in Hundehaufen, die am Rand liegen, treten. Das ist doch eklig", sagt der Hundebesitzer.

Oberbürgermeister Peter Rosenberger ist froh, dass es nun eine Lösung gibt. "Andere Kommunen machen es uns vor. Es gehört heutzutage dazu, man kann sagen, dass es zum Zeitgeist gehört."