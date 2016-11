Horb a. N. Belle Arti: Neuer Müll am Herzog-Haus

Daneben steht mit rotem Stift auf der Rigips-Platte: "200 Euro für Hinweise auf die Eigentümerin des Mülls." Drunter Herzog und seine Handy-Nummer.

Eine neue, verrückte Aktion des umstrittenen Mayk Herzog? Er hatte letzte Woche zwei Prozesse gegen die Pächter der Haifischbar gewonnen.

Laut Herzog ist damit die Kündigung rechtmäßig. Außerdem, so Herzog, schulden ihm die Pächter über 30.000 Euro Mietschulden, so ein Urteil des Gerichts in Rottweil. Köksal Durmaz von der Haifischbar hatte letzte Woche gesagt, dass er so lange bleibe, wie er könne.

Hat der neue Müll damit zu tun? Der Schwarzwälder Bote fragte Herzog an. Er antwortet per SMS: "Hat ein Mieter zurückgelassen, weil er das nicht mehr benötigte."

Auch das Rathaus prüft den Vorgang rund um die neue "Müll-Aktion" am Lotzer-Haus. Rathaussprecher Christian Volk: "Der Sachverhalt ist der Stadtverwaltung bekannt und wird vom zuständigen Fachbereich derzeit geprüft."