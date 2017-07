Horb a. N. Beklommenheit im Real-Markt

Horb/Nagold. Das berichteten mehrere Informanten. Der Albaner, der in der Kernstadt in Horb wohnen soll, hatte bei einem Streit vor dem Döner-Laden einen 33-jährigen Türken aus Nagold-Schietingen mit mehreren Messerstichen in der Zone zwischen den Kassen und dem Döner-Imbiss mit dem Namen "Family und Feinkost" getötet. Ist der Tatverdächtige im Drogenrausch durchgeknallt? Frank Grundke, Sprecher der Staatsanwaltschaft Rottweil: "Das wird ermittelt. Nach dem derzeitigen Stand gehen wir nicht von einer Rauschtat aus. Sondern davon, dass ein kurzfristiger Streit ein paar Minuten vorher der Auslöser war. Wir warten allerdings noch auf die Auswertung der vielen Zeugenaussagen durch die Polizei."

Diese seien auch wichtig, weil der mutmaßliche Täter bisher lediglich in einem Verfahren wegen weicher Drogen aufgefallen sei. Man hoffe, so hatte die Staatsanwaltschaft am Freitag gesagt, dass man durch Zeugenaussagen möglicherweise auch etwas zu einem etwaigen Drogenkonsum des 30-Jährigen erfahren könne. Fakt ist jedenfalls, dass ein Kokain-Rausch unter anderem zu Gereiztheit und zu erhöhter Aggressivität führen kann. Insider berichten, dass inzwischen immer mehr harte Drogen wie Kokain oder Heroin in Horb verkauft werden. Einer sagt: "Inzwischen ist auch Heroin wieder in Horb angekommen."

Die Gerüchteküche brodelt. Ein Informant berichtet unserer Zeitung, dass der vermeintliche Täter mit einem Messer fünf bis sechs Mal in die Herzgegend des Opfers gestochen und sich nach der Tat regungslos auf den Boden gesetzt habe. Dort soll er sich mit dem Smartphone beschäftigt haben, bis er festgenommen wurde. Die Polizei-Pressestelle verweist auf die Staatsanwaltschaft, die wiederum noch keine weiteren Informationen über den Tathergang herausgibt.