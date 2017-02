Horb a. N. Bekenntnisse der lebenden ASV-Mülltonnen

Horb-Rexingen. Schauplatz der "Fleggafasnet" war die Johanniterhalle, wo die Narren ihre nunmehr fünfte Veranstaltung in der fünften Jahreszeit verbrachten.

Es ist ein Erfolgsmodell, war doch die Dorffasnet in Rexingen vor Jahren vom Aussterben bedroht. Damals wechselten sich die Vereine in dieser Veranstaltung ab, was aber mehr und mehr zur reinen Kinderfasnet abklang. Diese Zeiten sind vorbei, seitdem die Vereinsgemeinschaft das Zepter übernahm. Die Kinderfasnet gibt es Dank der VG immer noch, und sie mündet nun nahtlos in die Fleggafasnet der Erwachsenen.

Showtanzgruppe bereichert Programm