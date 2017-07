Horb a. N. Bekannte angefahren: Bewährungsstrafe

Gemeinsam mit dem Angeklagten, einem Freund des Hauses, sei man mit dem Taxi nach Horb gefahren und nachts so auch wieder nach Hause zurück. Die selbstinszenierte Party wäre zwar feuchtfröhlich – der Angeklagte hatte rund zwei Promille Blutalkohol – doch ohne besondere Vorkommnisse verlaufen. Doch bereits im Taxi auf der Rückfahrt sei die Stimmung plötzlich gekippt, erklärte die Mutter der Hauptgeschädigten. Daher hätten sie und ihre Tochter auch keinerlei Zweifel daran gehabt, dass der gemeinsame Freund entgegen seiner Absicht, bei ihnen im Horber Teilort zu übernachten, nach Hause fahren wollte, als er sich plötzlich ans Steuer seines Wagens setzte, den Motor startete und das Licht anschaltete. Ihre Tochter hätte sich vor den Wagen gestellt und sich mit beiden Händen an der Motorhaube festgehalten, um den Angeklagten so am losfahren zu hindern. "Geh dort weg, oder ich fahr dich über den Haufen", soll ihr der Angeklagte mehrfach erfolglos zugerufen haben. "Und plötzlich hat der Wagen einen Rucker gemacht und unsere Jenny (Name geändert) lag vor dem Auto", so die Frau weiter, die die Chance hatte nutzen wollen, um den Fahrzeugschlüssel an sich zu bringen, da der Beschuldigte schnell ausgestiegen sei, um der verletzten Frau wieder auf die Beine zu helfen. "Plötzlich hat er mich an den Haaren gepackt und dann an beiden Oberarmen aus dem Auto gezerrt", berichtete die Zeugin. Auch die Mutter des Ehemanns, die in dieser Nacht auf die Kinder aufpasste, beobachte diese Szene von einem Fenster im ersten Stock aus. "Ich war total aus dem Häusle", erinnerte sie sich noch recht gut an die Situation. "Ich habe meine Schwiegertochter ganz deutlich im Licht der Scheinwerfer gesehen." Auch sie hat beobachtet, dass der Wagen einen Satz nach vorne machte, so, als wäre der Fahrer von der Kupplung gerutscht.

Bei so vielen Zeugen, die alle zwar das Gleiche sagten, deren Aussagen jedoch nicht, wie vom Verteidiger ausgeführt, abgesprochen waren, war für die Staatsanwaltschaft klar, dass der Angeklagte eine "gefährliche Körperverletzung unter Zuhilfenahme eines Autos" begangen hat, was eine immense Gefährdung der geschädigten Person darstellte. "Die Beweisaufnahme zeichnete ein klares Bild. Er wollte wegfahren, und er hat den Wagen bewegt", so der Vertreter der Anklage­behörde.

Zugunsten des Angeklagten werte das Gericht die alkoholbedingte Enthemmung in dieser Nacht, doch gegen den Beschuldigten sprachen einige Vorstrafen, bei denen es meist um Gewalt und Alkohol ging. Da nutzte es dem Beschuldigten auch nicht, dass er sehr seriös vor Gericht auftrat. Beim ersten Termin mit Anzug und Krawatte, vorgestern im sportiven Freizeitlook.

Bewährungsstrafe

Acht Monate Freiheitsstrafe gab es für dieses Verkehrsvergehen, die das Gericht zur ­Bewährung aussetzte. Die ­Bewährungszeit beträgt drei Jahre, der Verurteilte muss sich in dieser Zeit unter die Aufsicht eines Bewährungshelfers begeben, die Kosten des Verfahrens bezahlen und als spürbare Geldstrafe 2000 Euro an die Diakonie in ­Freudenstadt zahlen.

"Ein verkorkster Abend ­endete wegen einer Schnapsidee in einem Debakel", ­fasste Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick den Kern ­dieser Verhandlung in seinem ­Abschlusswort zusammen.