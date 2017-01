Horb a. N. Beim Geißbockball herrscht Hochbetrieb

Horb-Nordstetten. Mit Narri Narro begrüßte Zunftmeister Sajoscha Ott die närrischen Gäste in der Turn- und Festhalle, die sich an diesem Abend zum Narrentempel gewandelt hatte. DJ Krane heizte schon vor Beginn und während des Programms in der Halle mit Stimmungsliedern und Tanzrunden tüchtig ein. Hochbetrieb herrschte im Barzelt, wo DJ Slott für Stimmung sorgte.

Grippewelle verkürzt das Programm

Durch das Programm führte der zweite Vorsitzende Stefan Eschenbach. Los ging es mit dem Einmarsch der Narrenzunft Nordstetten. Nach dem Maskentanz der Tolpatsch, der aus grippetechnischen Gründen etwas geschrumpft dargeboten werden musste, begrüßte Stefan Eschenbach die Gastzünfte aus Bierlingen, Dornhan, Frommern, Bildechingen und Erzingen sowie die Scheibus-Hexen aus Nordstetten, die lautstark mit ihrem jeweiligen Narrenrufen antworteten. Durch krankheitsbedingte Absagen war das Programm etwas verkürzt. Dadurch blieb genügende Zeit für Zugaben. Die No Names aus Bildechingen begeisterten mit "Eine Hand voll Elfenstaub". Die Narrenzunft Bierlingen zeigte ihren Moofanger-Tanz. Nach einer Tanzrunde war die Narrenzunft Dornhan dran. Jochen Schoch übernahm die Kleidlesvorstellung der Zunft mit den Dornhaner Lauser und dem Spaltbergmännle. Weiter ging es im Programm mit dem Original Lausertanz und der Tanzgarde aus Dornhan. "Das war Spitze" hieß es nach dem Showtanz des Pflomma-Säck vom Narrenverein Erzingen, einer gekonnten, schwungvollen Darbietung mit viel Akrobatik, bei der die Tänzerinnen einen Ausflug ins Weltall vorführten.Der Geißbockball ist eine schöne Gelegenheit besonders verdiente Mitglieder zu ehren. So wurde in diesem Jahr beim Geißbockball Doris Wollschläger für ihre außergewöhnlichen Verdienste für die Narrenzunft Nordstetten geehrt. Sie ist seit 19 Jahren Mitglied, war 16 Jahre Schriftführerin und setzte sich auch in besonderer Weise bei den beiden Jubiläen ein, die in dieser Zeit gefeiert wurden. Dafür wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt aus den Händen von Zunftmeister Sajoscha Ott und des Ehrenzunftmeisters Tobias Winz eine Urkunde und den Pin.