Horb a. N. Beide Arbeitsstile der Künstler gehen eine Symbiose ein

Am späten Sonntagnachmittag war Ausstellungseröffnung, und schon hier taten sich neue Dimensionen auf. Gut 50 Kunstfreunde wollten sich bei der Begegnung der Stilrichtungen von Uwe Ernst und Frank Teufel direkt damit auseinandersetzen und sich beim Vortrag des Kulturjournalisten Bodo Schnekenburger Anregungen holen, wie man beide Arbeitsstile, die auf den ersten Blick so konträr auseinanderdriften und sich doch bei näherer Betrachtung fast schon zu einer Symbiose treffen, am besten begegnet. Dass Kunst als verbindendes Element wirkt, wurde nicht nur durch die unterschiedlichen Arbeitsstile der beiden ausstellenden Künstler deutlich, sondern auch durch eine Vielzahl an Besuchern.

Beim Rundgang fielen zwei Frauen aus Altensteig auf, die überlegten, ob die Skulpturen "Basalt Lava" aus einem Stein herausgearbeitet oder in einer Form gebrannt wurden und ob sie mit einem Stab fixiert wurden. Immerhin sind diese Arbeiten einen Meter hoch und stehen in ihrer ganzen grazilen Ausprägung auf einer relativ kleinen Grundfläche. Da macht man sich schon so seine Gedanken, wie das Ganze Stabilität erhält. Auch ließen sie den Stein durch Klopfen erklingen.

Und schon war man auch als Laie direkt im Thema "Dimensionen". Neben den offensichtlichen Dimensionen wie Breite, Tiefe, Höhe kommt hier noch der Klang aber auch die Zeit hinzu. Die Arbeiten von Frank Teufel kann man in ihrer Haptik im wahrsten Sinne des Wortes "begreifen". Größe, Konturen, Oberflächentextur sind dem fast schon spielerischen Umgang mit dem Stein geschuldet. Teufel "verbiegt" ihn nicht, sondern formt ihn zu scheinbar luftig leichten Gebilden.