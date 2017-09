Horb a. N. Bei Tattoo-Convention ist viel geboten

Und Volker aus Stuttgart ist auch gut drauf. Denn: Tätowierer Tobi Tietchen hat die Fahrt zu seinem nächsten Gast-Auftritt in Österreich genutzt, um bei der Tattoo-Convention in Horb einen Zwischenhalt zu machen. Für den Hamburger eine Premiere: "Hier ist die Elite der Tätowierer am Start. Dass man die nach Horb bekommt –­ Respekt!" Doch Petr Dvorak von nebenan hat eine noch weitere Anreise gehabt: Er kommt aus dem tschechischen Pilsen! Doch das, was sich der Horber Philipp Hössler von ihm auf den Oberschenkel stechen lässt, hat auf den ersten Blick nichts mit Hopfen und Malz zu tun: Al Capone mit Zigarre.