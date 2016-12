Horb a. N. Bei Herzinfarkten zählt für den Patienten jede Sekunde

Durch die Spendeninitiative der Kreissparkasse Freudenstadt konnte an der Hauptversammlung im Oktober der Grundstein für eine Spendenaktion gelegt werden, sodass zwischenzeitlich zwei Neugeräte angeschafft werden konnten.

Davon ist ein Neugerät im Wert von gut 1700 Euro voll mit Spenden finanziert worden: 500 Euro der Kreissparkasse, 250 Euro der Turmwächter sowie einer Privat- und Firmenspende von je 500 Euro. Das zweite Neugerät wurde zwischenfinanziert. Hier hoffen Vorsitzender Michael Laschinger und die Aktiven Bereitschaftsmitglieder auf weitere Spenden.

Ein AED dient zur Reanimation und bei schweren Herzattacken zur Wiederintaktsetzung des Herzschlages Betroffener Patienten oder Verletzter. "Natürlich geht es im Rahmen der Aus- und Fortbildung beim DRK recht professionell zu", heißt es in der Mitteilung des DRK. "So werden beispielsweise Trainings-Pads eingesetzt, um den sicheren Umgang mit den AED-Geräten zu üben, denn die Original-Pads – welche dem Patienten oder Verletzten am Brustkorb angelegt werden – dürfen nicht zur Simulation eingesetzt werden. Natürlich bietet der DRK-Kreisverband zentrale Schulungs-Seminare für die Helfer-vor-Ort-Gruppen der 23 Ortsvereine im Kreis an."