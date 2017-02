Treffen in der "Rose": Viele Rexinger erinnern sich noch gerne an die Zeiten, als das heute als Kult geltende Gasthaus Rose Gastgeber für viele Veranstaltungen war. Um diese Traditionen weiterhin zu pflegen, hat es sich der Förderverein zur Landschaftspflege und Weidenutzung zur Aufgabe gemacht, auch hier etwas zum kulturellen Leben beizutragen. Die "Rose" lebt – zumindest jährlich wieder zur Fasnetszeit und den Dorfkulturwochen. Der Vorsitzende Jürgen Schmitt selbst steht dann oft hinter der Theke und schenkt Bier aus. In gemütlichem Beisammensein trafen sich auch am Fasnetssonntag und gestern am Rosenmontag die Narren Rexingens (Narrenzunft Rexingen, Muggaverbrenner, Clowns und Musikverein), um ihre Dorffasnet zu beleben. Foto: Wagner