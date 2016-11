Horb a. N. Bei eisigen Temperaturen durch Horbs Geschichte spaziert

Weiter geht es mit Geschichten aus der dunklen Zeit in Horb. Der Luziferturm, bekannt als das Ihlinger Tor, ist ein ehemaliges Hexengefängnis. "In Horb gab es 120 Hexenprozesse, bei diesen wurden 100 zum Tode verurteilt. Im Luziferturm wurden die Verurteilten in einer Kammer festgehalten und gefoltert. Von den zwei letzten ehemaligen Hexengefängnissen in Württemberg ist der Luziferturm eins davon", so Köhler.

Am ehemaligen Jüdischen Betsaal angelangt, ging es weiter mit einem düsteren Jahrzehnt in Horb. Barbara Staudacher, die sich zusammen mit dem Rexinger Synagogenverein ehrenamtlich um die Jüdische Synagoge in Rexingen und dem ehemaligen Jüdischen Betsaal in Horb kümmert, erzählte von der dunklen NS-Zeit und deren Folgen. "Aus Horb haben keine Juden überlebt, in Rexingen waren es drei."

Bei der Reichspogromnacht am 9. November 1938 war auch Horb betroffen. "Es drang ein Nazi-Lehrer mit seinen Schülern in das erste Stockwerk ein und schmiss Thora-Rollen, Tische und Stühle aus den Fenstern." Am morgigen Mittwoch um 18.30 Uhr wird es eine erste Gedenkfeier vor dem Jüdischen Betsaal in Horb geben. Berichte von Augenzeugen des 9. und 10. November 1938 werden den Abend besonders prägen.

"Jetzt wollen wir noch zum Marktplatz bevor es dunkel wird", frierend stapfte die Gruppe den Weg zum Marktplatz herauf. Michael Köhler stellte anhand der Bilderbuch Fassade die verschiedenen Persönlichkeiten aus Horb vor. Martin Gerbert, Ita von Toggenburg und Co. zieren die Außenfassade des Rathauses. Sebastian Lotzer, eine zentrale Figur bei den Bauernaufständen, ist darauf nicht zu finden.

Ein paar Meter weiter unterhalb des Brunnens am Marktplatz befindet sich sein Denkmal. Sebastian Lotzer von Horb schuf im März 1525 mit den zwölf Artikeln ein Monument in der Geschichte der Menschen- und Freiheitsrechte – das ist auf der Rückseite des Denkmals zu lesen. "Beeindruckend ist es, dass er bereits im 16. Jahrhundert auf die Freiheitsrechte und auf die Gleichheit aller Menschen Wert legte", merkte Höpfer an.

Nach den letzten Stationen – Horber Kulturhauskloster und Obere Feste – gab es einen gemütlichen Ausklang bei Tee, Kaffee und Kuchen im Rathaus.