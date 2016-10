Horb a. N. Bei der Bürgerbeteiligung "Zeichen der Zeit erkannt"

Andreas Bronner hatte sich morgens noch mit seinem Ortsvorsteher-Kollegen Thomas Staubitzer, der am Entwurf mitgearbeitet hatte, genau zu diesem Punkt besprochen, und Staubitzer gab zu, dass man dies vergessen hatte. Rat Hans-Peter Schmid wollte wissen, ob die beiden Prozentsätze, die man braucht, damit die Unterschriftenliste für den entsprechenden Beteiligungsantrag überhaupt greift, willkürlich gewählt wurden, oder ob man sich hier an Erfahrungswerte anderer Städte angelehnt hatte. "Man hat auf Erfahrungen anderer Kommunen zurückgegriffen", so der Ortsvorsteher.

Rat Gerhard Faßnacht hakte hier nach. Für ihn scheinen beide Prozentsätze nicht repräsentativ genug, und zum anderen befürchtet er, wie viel der Ratskollegen in anderen Gremien auch, dass durch die Bürgerbeteiligung Erwartungshaltungen aufgebaut werden, die man hinterher nicht erfüllen kann. "Dann kann sich Frust breitmachen." Was den Punkt "Repräsentativ" betraf, erinnerte Bronner daran, dass durch das Zufallsprinzip, nach dem man die Steuerungsgruppe einladen kann, genug Repräsentanz gegeben sei, und was die Erwartungshaltungen anbetrifft, habe man bereits im Papier darauf hingewiesen, dass Haushaltsplanung, Personalressourcen oder die Mittelbereitstellung KO-Kriterien in der Umsetzung sein könnten. "Jede Anregung wird man sicher nicht umsetzen können", weiß Bronner aus Erfahrung. Und obwohl er befürchtet, dass sich auch Entscheidungsfindungsprozesse zukünftig sehr in die Länge ziehen werden, ist er überzeugt davon, dass die "Spielregeln" genau das Richtige für Horb sind.