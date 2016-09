Horb a. N. Bei den Dorfrockern wird’s auch mal frivol

Leicht schlüpfrig, zweideutige Texte unterlegten die Songs, die zum Mitmachen und Mitsingen einluden. Die Gebrüder Thomann aus dem Unterfränkischen wissen genau, wie gut sie insbesondere bei der weiblichen Bevölkerung ankommen.

Nach einer Polonaise durchs Zelt zupfte sich Dorfrocker Markus eine junge Dame namens Sabrina, die extra aus der Musikhochburg Trossingen anreiste. um in Mettstett Party zu machen, aus dem weiblichen Fan-Lager und nahm sie mit auf die Bühne. Dort gab es erst mal von Sänger Tobi ein Autogramm aufs Dekolleté.

Natürlich durfte an diesem Abend "Dorfkind", der wohl berühmteste Song der Dorfrocker ebenso wenig fehlen wie die Bitte an ihren Kumpel "Freibierotto", er möge doch seine Stiefmutter grüßen, die im passenden Video dazu von Micaela Schäfer gespielt wurde und dort auch so einen Ausschnitt zeigte wie ihn viele der Damen an diesem Abend im Festzelt spazieren trugen. Nur hatte Frau Schäfer im Video ihr Dirndl im Schrank vergessen.

Wenn dann noch echte Klassiker wie "Delilah", der Hit von Tom Jones, als "Deine Schwester ist geiler" oder die Geschichte vom "Hosenträger-Horst" über die Lautsprecher knallten, dann war Feuer unterm Festzeltdach.

Kein Wunder, dass der kleine Feldweg, der zum Sportgelände, dem Epizentrum der feierwütigen Jugend der weiteren Umgebung führt, so befahren war, wie das Frankfurter Kreuz während der Rush Hour.

Ab 22 Uhr war Hochbetrieb auf dem Sträßle, denn niemand wollte diesen Höhepunkt der Party verpassen. Parkplätze wurden zur Mangelware und das Taxiunternehmen "Mama und Papa" war echt gefordert. Was passt zu Zeiten von Wiesen und Wasen besser, als das neue Dirndl, die Lederhose und der Rest von bayerischer Tracht im Schwabenländle spazieren zu tragen.

Ein komplettes, weitestgehend unbestuhltes Festzelt bot kaum Raum zum Tanzen und schwofen, so dicht standen die Fans dieser Musikrichtung beieinander. Es wurde jeder Hit mitgesungen, die Arme gingen ohne Aufforderung in die Höhe und die Stimmung war bestens.

Kein Wunder, dort oben auf der Bühne standen auch kernige Gaudiburschen, die ihr Handwerk verstehen. Nicht umsonst waren sie bereits bei vielen bekannten Fernsehsendungen zu Gast.

Der Vorsitzende des Fördervereins, Hans Dieter Dettling, strahlte mit Martina Dettling, die im Verein als Jugendleiterin fungiert, und Kassierer Leopold Wehle bereits um 22:30 Uhr um die Wette.