Horb a. N. Bei Bilderbuchwetter durch die Weinberge wandern und sich die edlen Tropfen schmecken lassen

Einmal mehr zog es die Wandergruppe Talheim in die Weinberge: Das von Wanderführer Manfred Scherrmann ausgesuchte Ziel war vielen aus der Gruppe zwar nicht so bekannt, der Rand des Strombergs hat aber hervorragende Lagen für den Weinanbau. Eine kurze Cappuccino-Pause beim Italiener, dann ging es auch schon hinauf in die Weinberge. Am schönsten Aussichtsplatz gab es den ersten Wein, der vom Wanderführer zur richtigen Zeit zum probieren gereicht wurde. Wieder etwas abwärts und dann nochmals bergauf ging es durch Streuobstwiesen zum Ort Freudenstein. Und dort zur Besenwirtschaft der Familie Gerst. Zu essen und trinken gab es reichlich, jedoch war der Andrang groß und die Wanderer mussten erst einmal warten. Was jedoch nicht weiter tragisch war, denn im Schutz der Sonnenschirme konnte man das Bilderbuchwetter so richtig genießen.