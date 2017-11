Horb a. N. Bei Bildechinger Chören spitzt man die Ohren

Gleich die Kinder vom Kinderchor Eins, in dem die Kinder vom Vorschulalter bis in die Mitte der dritten Klasse singen, holten sich zur Eröffnung des Herbstkonzerts eine Applausrakete der Stufe drei ab. Wenn über 1200 Hände und Füße applaudieren – denn für mehr als 600 Gäste hatten die fleißigen Helfer die Halle bestuhlt und kaum ein Sitzplatz blieb frei – dann macht das schon was her. Die Kinder hatten sich diesen Riesenapplaus aber auch verdient. Ihr Eröffnungssong "Wir begrüßen euch" war mehr als ein freundlicher Willkommensgruß und die wahren Geschichten von fliegenden Fahrrädern und Autos, die mit Kakao anstatt Benzin fahren, war genauso geflunkert wie schön gesungen. Ist das Singen im KCH1 eher eine spielerische Heranführung an den Chorgesang, so fordert Peter Straub von den etwas größeren Kindern seines Kinderchores Zwei (KCH2) schon relativ viel. Afrikanische Rhythmen, begleitet von der Djembe, der afrikanischen Bechertrommel, stand als Überbegriff über ihrem ersten Block, und hier hörte man schon die konzentrierte Arbeit von Straub und seinem Team. Teils mehrstimmig und um einen Takt versetzt, was sich phasenweise wie eine alte Stereoaufnahme klang, die man sich über den Kopfhörer anhört, sangen die Kinder ihre Lieder. Musikalisch unterstützt wurden sie von Peter Straub am E-Piano und Bernhard Vogl auf dem Cajon, der für den rhythmischen Groove sorgte.